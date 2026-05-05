Клиника «Семейная» в Туле: всё для здоровья пациента.

О том, как организована работа службы и почему стоит обращаться именно сюда, мы поговорили с Татьяной Львовной Желобановой, заместителем главного врача по терапии, врачом-терапевтом, пульмонологом.

Татьяна Львовна, расскажите, какие направления представлены в терапевтической службе вашей клиники?

— У нас действительно широкий спектр специалистов: терапевты, кардиологи, неврологи, пульмонологи, эндокринологи, ревматолог, гастроэнтеролог. В отделении работают врачи функциональной диагностики, есть рентгенологическая служба и лаборатория. Мы проводим УЗИ, рентгенографию, КТ, спирометрию, ЭКГ, суточное мониторирование давления и ЭКГ, эхокардиографию, сканирование сосудов. Это позволяет комплексно обследовать пациента и быстро поставить точный диагноз.

С какими проблемами чаще всего обращаются пациенты?

— Самые актуальные темы - артериальная гипертензия и сахарный диабет. Многие живут с повышенным давлением и даже не подозревают о рисках. Мы рекомендуем при давлении 140/90 и выше обязательно пройти обследование: проверить уровень холестерина (в том числе «плохого» и «хорошего»), сделать УЗИ сердца и сосудов. Если есть перебои в сердце, одышка - назначаем суточное мониторирование ЭКГ или артериального давления.

Сахарный диабет часто протекает бессимптомно. Поэтому раз в год важно сдавать анализ на глюкозу. Если показатель 7,0 ммоль/л и выше - срочно к эндокринологу! Также у нас можно пройти обследование щитовидной железы, проверить уровень железа при скрытом дефиците, который часто встречается у женщин.

В чём преимущества обращения в частную клинику по сравнению с государственным учреждением?

— Мы ориентированы на пациента. На консультацию заложено 30 минут, при необходимости - до часа. Приём ведём строго по времени, задержки минимальны. Клиника работает с 8:00 до 21:00 в будни и с 9:00 до 21:00 в выходные. Все обследования - по записи, без очередей. На приёме обязательно проводим полный осмотр: аускультация, измерение давления, пульса, сатурации. В государственных клиниках из-за большого потока это не всегда возможно.

Как организована диагностика и взаимодействие с пациентом?

— У нас собственная лаборатория с широким спектром анализов: кровь, моча, биохимия, гормоны. Результаты обычно готовы на следующий день. Это очень удобно, чтобы получить подробную консультацию врача по результатам диагностики и узнать план лечения. Также выдаём больничные листы при наличии признаков нетрудоспособности.

А что насчёт профилактики?

— Профилактические осмотры возможны по желанию пациента. Можно обратиться к терапевту даже без жалоб и пройти комплексное обследование с учётом возраста и индивидуальных рисков.

В клинике «Семейная» в Туле терапевтическая служба работает для того, чтобы каждый пациент получил внимательное отношение, точную диагностику и эффективное лечение. Здесь заботятся о вашем времени и здоровье!

