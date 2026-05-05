В Тульской области стартовала акция «Парад у дома ветерана».

Торжественный парад прошел у дома ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Федосеева. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тульской области стартовала торжественная акции «Парад у дома ветерана», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первые поздравления получил Иван Васильевич Федосеев - ветеран войны, прошедший боевой путь в составе 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии.

Утром 5 мая под окнами его дома состоялся мини-парад: выстроились военнослужащие 106-й ВДВ, прозвучали маршевые мелодии, а учащиеся Центра образования №20 прочитали стихи и исполнили танцевальную композицию.

В годы войны он служил пехотинцем и разведчиком, был четырежды ранен, но продолжал сражаться за Родину. После демобилизации более 15 лет возглавлял Совет ветеранов своей дивизии, а также преподавал основы военной подготовки в одной из тульских школ.

За мужество и отвагу Иван Васильевич был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Дружбы Китай — СССР, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», а также почетным знаком «Ветеран Тульской области».

Акция «Парад у дома ветерана» продлится в Тульской области до 9 мая включительно. За эти дни поздравления получат 19 ветеранов по всему региону. Мероприятия пройдут не только в Туле, но и в Ефремовском, Кимовском, Киреевском, Новомосковском, Плавском, Узловском и Щекинском районах.