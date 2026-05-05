Проспект Ленина в Туле станет единой интерактивной площадкой на День Победы Фото: Алексей ФОКИН.

К 81-й годовщине Победы в регионе сформирована афиша мероприятий во всех 26 муниципальных образованиях. Наряду с традиционными митингами и концертами, в этом году сделан акцент на новые форматы: интерактивные квесты, театрализованные реконструкции и цифровые акции. Главный принцип - житель становится не зрителем, а участником сохранения исторической памяти.

Ключевой площадкой в Туле станет проспект Ленина. 9 мая с 14:00 до 18:00 он превратится в единое интерактивное пространство. Восемь тематических станций развернутся в исторических точках: от Могилевского сквера до Тульского кремля. Участников ждут иммерсивные постановки, концерты, фронтовой квест - расшифровка радиограммы, сбор вещмешка, письмо-треугольник, оказание первой помощи. За правильные ответы в красноармейской книжке можно получить подарок в финальной локации.

На площади Ленина покажут военные киноленты («Небесный тихоход», «В шесть часов вечера после войны»), днем и вечером пройдут концерты. На Казанской набережной, в парках и пространстве «Ликерка лофт» выступит Губернаторский духовой оркестр. На стенде Национального центра «Россия» заработает ярмарка «Сделано в Тульской области» и полевая кухня.

В театрах и музеях - специальные постановки и проекты для детей и семейной аудитории. В Парке «Патриот-Тула» - экскурсия «Путь к Победе» и театрализованное представление. В Музее оружия - концерты, акции, мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В Музее «Тульские самовары» прозвучат «Песни Великой Победы».

Отдельное внимание - цифровым акциям. Жители могут создавать видеоролики о ветеранах и семейных историях, делясь ими в соцсетях.