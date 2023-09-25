Самым теплым днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До четверга, 28 сентября, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшим выпадением осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Начиная со вторника, атмосферное давление будет выше нормы. Температура воздуха с каждый день будет находиться примерно на одном уровне, а порывы ветра усилятся до 6 м/с. Во вторник в регионе пройдет небольшой дождь.

Максимального тепла стоит ждать в четверг — до +23 градусов. Такая температура пробудит всего три дня, а после начнет постепенно опускаться. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов.

В понедельник, 2 октября, будет +19 градусов. Ожидается малооблачная погода без выпадения осадков.