Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2023 8:39

Самым теплым днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг

В ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшими осадками
Михаил КОРЕНЮГИН
Самым теплым днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг

Самым теплым днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До четверга, 28 сентября, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшим выпадением осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Начиная со вторника, атмосферное давление будет выше нормы. Температура воздуха с каждый день будет находиться примерно на одном уровне, а порывы ветра усилятся до 6 м/с. Во вторник в регионе пройдет небольшой дождь.

Максимального тепла стоит ждать в четверг — до +23 градусов. Такая температура пробудит всего три дня, а после начнет постепенно опускаться. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов.

В понедельник, 2 октября, будет +19 градусов. Ожидается малооблачная погода без выпадения осадков.

Интересное