На пожаре в жилом доме в Туле пострадал 47-летний мужчина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Чехова поздно вечером 23 сентября произошел пожар. Там примерно в 22:37 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 11 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 14 минут. В результате пожара пострадал 47-летний мужчина. Он получил ожоги.

Также в доме обгорели стены и потолок по всей площади, а в потолочном перекрытии произошел прогар. В данный момент устанавливается причина возгорания.