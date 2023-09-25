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Происшествия25 сентября 2023 7:14

На пожаре в жилом доме в Туле пострадал 47-летний мужчина

На месте происшествия работали 11 человек и 3 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
На пожаре в жилом доме в Туле пострадал 47-летний мужчина

На пожаре в жилом доме в Туле пострадал 47-летний мужчина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Чехова поздно вечером 23 сентября произошел пожар. Там примерно в 22:37 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 11 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 14 минут. В результате пожара пострадал 47-летний мужчина. Он получил ожоги.

Также в доме обгорели стены и потолок по всей площади, а в потолочном перекрытии произошел прогар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

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