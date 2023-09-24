25 сентября в Туле лишатся света часть жителей Зареченского и Центрального округов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й с 9:00 до 12:00 - Щёкинское ш., 6;

с 9:00 до 17:00 - ул. Кирова, 31; ул. Комсомольская, 51; ул. М. Горького, 12-а; ул. Бундурина, 43; п. Скуратово: п. Н-Скуратово, 88-97, 110-116, 95-а, 95-б, 99-а, 105, 105-б, 107, 108, 113-а; п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-236; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пер. Бархатный, 19, 21, 23;

с 9:30 до 13:00 - ул. Плеханова, 92; ул. Марата, 24, 39;

с 11:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 80-а, 82, 80, 78-а, 78, 76-а, 76, 74; ул. Ф. Энгельса, 151, 147, 149, 147-а, 151-а; ул. Агеева, 1-а, 2-б, 4;

с 13:00 до 16:00 - ул. Бр. Жабровых, 12, 5, 10; ул. Фрунзе, 15, 15-а; ул. Революции, 16.