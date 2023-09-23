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Общество23 сентября 2023 7:20

Сергей Лавров подарил тульские пряники премьер-министру и министру иностранных Сент-Винсента и Гренадин

Министр иностранных дел России провел встречу на полях сессии Генассамблеи ООН
Игорь КОПЫТОВ
Сергей Лавров подарил тульские пряники премьер-министру и министру иностранных Сент-Винсента и Гренадин

Сергей Лавров подарил тульские пряники премьер-министру и министру иностранных Сент-Винсента и Гренадин

Фото: соцсети

В ходе недавней встречи в Нью-Йорке глава российского МИД Сергей Лавров подарил иностранным дипломатам тульский пряник - об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приложив фото.

«Премьер-министр, Министр иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин очень любит тульские пряники. И Сергей Викторович это помнит — захватил в Нью-Йорк», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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