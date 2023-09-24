Туляков поздравляют с Днем машиностроителя

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс был и остаётся основой промышленности Тульской области.

Благодаря вашему труду, самоотдаче и упорству предприятия отрасли продолжают развиваться. Наращивают производственные мощности, обновляют оборудование, совершенствуют технологические процессы, повышают качество выпускаемой продукции.

Ваши изделия применяют в оборонной, нефтегазовой, строительной, пищевой и других жизненно важных отраслях.

Спасибо вам за мастерство и верность лучшим традициям отечественного машиностроения.

Уверен, что вы продолжите вносить большой вклад в развитие тульской промышленности, укреплять экономический потенциал региона.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и добра!

АО "Тулажелдормаш"