Туляков поздравляют с Днем машиностроителя

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс был и остаётся основой промышленности Тульской области.
Благодаря вашему труду, самоотдаче и упорству предприятия отрасли продолжают развиваться. Наращивают производственные мощности, обновляют оборудование, совершенствуют технологические процессы, повышают качество выпускаемой продукции.
Ваши изделия применяют в оборонной, нефтегазовой, строительной, пищевой и других жизненно важных отраслях.
Спасибо вам за мастерство и верность лучшим традициям отечественного машиностроения.
Уверен, что вы продолжите вносить большой вклад в развитие тульской промышленности, укреплять экономический потенциал региона.
Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и добра!
АО "Тулажелдормаш"
АО "Тулажелдормаш"