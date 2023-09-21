22 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Металлургов, 45-б, 45 к.6, 45-д, 45-в, 45-г, 43-б, 45; 2-й пр-зд Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 4-а; ул. Приупская, 12-г, 12-б;
с 9:00 до 17:00 - п. Михалково: ул. Тверская, 29-39 (нечётн.); ул. Косогорская; ул. Михалковская, 10-14 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 2-б, 2-в, 2-д, 2-к, 14-а, 14-в, 17; ул. Невская, 27, 29; ул. Волжская, 23, 23-а, 25, 26; ул. Окская, 2, 13, 21, 21-а; ул. Самарская, 3, 25; п. Н-Скуратово, 15-27, 29-32, 17-а, 20-а, 20-б, 25-б, 32-а, 34, 34-а, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 42-а, 42/1, 44, 44-а, 45, 49; ул. Колетвинова 1-а, 3;
с 9:30 до 14:00 - ул. Макаренко, 15 к.4, 13 к.5, 13 к.2, 13, 13 к.4.