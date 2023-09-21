В Туле на Куликовом поле состоялось вручение литературной премии "Моя Россия"

21 сентября, в День воинской славы России, установленный в память о победе русских дружин под предводительством князя Дмитрия Донского над ордами Мамая, в Туле на Куликовом поле прошла церемония награждения лауреатов литературной премии «Моя Россия».

На церемонии собрались члены Союза писателей России, почетные гости, а также представители различных СМИ.

Одним из лауреатов премии стал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он отмечен наградой в номинации «Публицистика» за свою книгу «Священная военная операция. От Мариуполя до Соледара».

Напомним, идея премии принадлежит известному российскому писателю, публицисту и общественному деятелю Александру Лапину. Её учредителем выступил Союз писателей России. «Моя Россия» призвана вдохновить профессиональное сообщество на художественное осмысление грандиозных перемен, происходящих в жизни страны с конца ХХ века.