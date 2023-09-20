21 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Металлургов, 43-б, 43-в, 45-б, 45-а, 45-в, 45, 45 к.6; 2-й пр-зд Металлургов, 6, 2, 2-а, 4, 2 к.2, 4-а;
с 9:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 42, 40, 46, 48, 44, 46-а, 151-а, 133, 119, 131, 135, 30; ул. Заварная, 160; ул. Комсомольская, 148, 152; ул. Дегтярёва, 140; ул. Б. Гончары, 21, 25, 26, 26-а, 26-б, 29, 30, 39, 41-в, 60, 61, 62-а, 64, 65, 67-а, 74, 76, 76-а, 79-б, 82, 82-а, 84, 86, 87, 94, 104, 107; ул. Штыковая, 204-226 (чётн.), 181-209 (нечётн.), 191-а, 195-а, 212-а, 216-а; ул. Плеханова, 92, 48-б; ул. Ложевая, 124; ул. Степанова, 29-а; ул. Марата, 39; ул. Чапаева, 34-а, 49-а; п. Косая Гора: ул. М. Горького, 12, 13, 15, 15-а, 15-б, 14, 16; ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7; ул. Трудовая, 1, 1-а, 2; ул. Гагарина, 7; п. Горелки: ул. Партизанская, 10-15, 22-32, 34-38, 8, 9-а, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 20-а, 29-а, 40; п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23 (нечётн.), 19-а; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 24-а, 27-а, 28-а, 28-б; ул. Шевченко, 63, 65; ул. Кудрявцевская, 75, 81-87 (нечётн.); п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 2-8 (чётн.), 1; пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 13, 13-а, 13-б; ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10;
с 9:30 до 14:00 - ул. Арсенальная, 63; ул. Комсомольская, 51.