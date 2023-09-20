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Звезды20 сентября 2023 9:15

Два новых интерактивных арт-объекта появятся в историческом центре Тулы

Общая их стоимость обойдется городскому бюджету более, чем в пять миллионов рублей
Игорь КОПЫТОВ
Два новых интерактивных арт-объекта появятся в историческом центре Тулы

Два новых интерактивных арт-объекта появятся в историческом центре Тулы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Арт-объекты собираются установить в центре Тулы в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Один из них будет представлять собой виртуальную панораму «Тульские улицы, второй - мультимедийный комплекс «Селфи с Л. Н. Толстым».

Соответствующий аукцион на поиск подрядчика уже объявлен. Общая его стоимость - 5,16 миллиона рублей.

Так, с помощью панорамы можно будет увидеть городские улицы конца XIX – начала XX века. Арт-объект будет выглядеть, как смотровой бинокль, который установят на монолитный ростверк. Видео будет длиться больше трех минут. А при использовании мультимедийного комплекса – сфотографироваться с Львом Толстым в Ясной Поляне.

Объекты разместят у домов № 10 и № 25 по улице Металлистов.

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