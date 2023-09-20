В деревне Харино под Тулой при пожаре погибла 86-летняя пенсионерка Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о возгорании в деревне Харино, по улице Овражной, на пульт дежурного поступило 20 сентября в 00:54 ночи. На место выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному пожарному расчету ПЧ-90, ПСЧ-19 и отдельный пост ПСЧ-5. Огонь удалось потушить только в два ночи, дом выгорел целиком, крыша и стены обрушились.

В огне погибла 86-летняя пенсионерка, проживавшая в этом доме.

Причина пожара устанавливается.