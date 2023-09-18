Во всех медицинских учреждениях Тульской области ввели масочный режим Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Вакцинацию может сделать любой желающий в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регион уже поступили дозы вакцины «Совигрипп» для взрослых в количестве 217340 штук и для детей в количестве 60440 штук, а также вакцина «Ультрикс кварди» в количестве 63 500 доз для детей и 21 870 доз для беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

По состоянию на 14 сентября в Тульской области против гриппа привились 180163 человека, из них – 58820 ребенка и 121343 взрослых. В целом в регионе запланировано привить 677 762 человека, в том числе 139 009 детей.

Также министр здравоохранения добавил, что с 18 сентября в профилактических целях во всех медучреждениях Тульской области ввели масочный режим.