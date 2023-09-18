Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2023 7:25

Во всех медицинских учреждениях Тульской области ввели масочный режим

Более 180 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа
Михаил КОРЕНЮГИН
Во всех медицинских учреждениях Тульской области ввели масочный режим

Во всех медицинских учреждениях Тульской области ввели масочный режим

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Вакцинацию может сделать любой желающий в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регион уже поступили дозы вакцины «Совигрипп» для взрослых в количестве 217340 штук и для детей в количестве 60440 штук, а также вакцина «Ультрикс кварди» в количестве 63 500 доз для детей и 21 870 доз для беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

По состоянию на 14 сентября в Тульской области против гриппа привились 180163 человека, из них – 58820 ребенка и 121343 взрослых. В целом в регионе запланировано привить 677 762 человека, в том числе 139 009 детей.

Также министр здравоохранения добавил, что с 18 сентября в профилактических целях во всех медучреждениях Тульской области ввели масочный режим.

Интересное