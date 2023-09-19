В Тульской области собрали более 2,3 миллионов тонн зерна Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области продолжается уборка урожая 2023 года. Об это министр сельского хозяйства доложил губернатору Алексею Дюмину 18 сентября на оперативном совещании.

На данный момент в регионе собрано более 2,3 миллионов тонн зерна, 150 тысяч тонн рапса, 270 тысяч тонн картофеля, 20 тысяч тонн овощных культур и более 50 тысяч тонн сахарной свеклы. Сейчас хозяйства приступили к уборке гречихи и сои.

Глава региона поручил выделить из областного бюджета 70 миллионов рублей на компенсацию роста стоимости ГСМ и проанализировать текущую динамику роста себестоимости производства сельскохозяйственной продукции. Сейчас ситуация с обеспечением сельскохозяйственных производителей дизельным топливом стабильна.

- Как и во многих регионах в конце августа зафиксированы перебои с поставками дизельного топлива, рост цен на бензин, что привело к перебоям с ним на независимых АЗС. В сетях АЗС федеральных сетевых компаний дефицита топлива нет, - заявил министр ЖКХ Тульской области.

Также Алексей Дюмин отметил, что несмотря на то, что проблему с топливом испытывают большинство регионов Росси, необходимо обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта скорой помощи, социального такси и школьных автобусов.