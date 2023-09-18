Самым теплым днем начавшейся недели в Тульской области станет пятница Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До пятницы, 22 сентября, в Тульской области ожидается облачная погода без выпадения осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Начиная со вторника, атмосферное давление станет неустойчивым. Температура воздуха с каждый день будет находиться примерно на одном уровне, а порывы ветра усилятся до 9 м/с. В четверг в регионе пройдет небольшой дождь.

Максимального тепла стоит ждать в среду — до +24 градусов. Такая температура пробудит и все выходные. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов.

В понедельник, 25 сентября, будет +20 градусов. Ожидается малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.