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Спорт18 сентября 2023 6:38

Тульский «Арсенал» обыграл ярославский «Шинник» на домашнем поле

Для оружейников это третья победа в сезоне
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский «Арсенал» обыграл ярославский «Шинник» на домашнем поле

Тульский «Арсенал» обыграл ярославский «Шинник» на домашнем поле

Фото: материалы пресс-служб

17 сентября тульский «Арсенал» встретился с ярославским «Шинником» на домашнем поле в рамках 10-го тура Первой лиги — 2023/2024. Защитник оружейников Александр Кротов открыл счет уже на 15 минуте матча, а на 17 минуте нападающий Джонатан Окоронкво удвоили преимущество команды.

Итог матча — 2:0.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Кокарев, Ботака (Нижегородов, 82), Коротков (Быковский, 46), Большаков, Попов, Макаров, Кайнов, Левин (Яковлев, 66), Ткачев (Барков, 55) Гелоян, Джонатан (Халназаров, 82).

На данный момент туляки располагаются на 12 месте турнирной таблицы с 12 очками.

Следующий матч команда сыграет 23 сентября на выезде с астраханским «Волгарем».

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