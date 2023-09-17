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Происшествия17 сентября 2023 7:52

В Узловском районе на территории логистического центра упал беспилотник

Пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловском районе на территории логистического центра упал беспилотник

В Узловском районе на территории логистического центра упал беспилотник

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 сентября в Узловском районе на территории «Логистического центра №1» упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает министерство по региональной безопасности Тульской области.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники всех экстренных служб региона. Проводятся необходимые следственные действия.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры. Причины происшествия устанавливаются.

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