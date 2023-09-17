18 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - пер.Гончарный, 3-37 (нечётн.), 3-б, 9-а; ул. Пузакова, 135, 143, 145, 147, 34, 40, 44, 16, 24; ул. Б. Гончары, 26, 80, 92, 92-а, 96, 96-а, 101, 102, 103, 108-а, 110-а, 111, 112, 112-а, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124; ул. М. Горького, 29-б; ул. Штыковая, 187, 214; ул. Серова, 8, 10, 12; ул. Ушинского, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-г, 18, 18-а, 20, 20/1, 22-а, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 28-а, 28-б, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 32, 34, 34-б, 34-в, 36-а, 38, 38-а, 40-а, 40-б, 50;
с 9:30 до 14:00 - Красноармейский пр-т, 13, 15; ул. Кл. Цеткин, 2, 3; ул. Лейтейзена, 6;
с 11:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 80-а, 82, 80, 78-а, 78, 76-а, 76, 74; ул. Ф. Энгельса, 151, 147, 149, 147-а, 151-а; ул. Агеева, 1-а, 2-б, 4.