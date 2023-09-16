На пожаре в жилом доме в Заокском районе погибли мужчина и ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе в СНТ «МНИРТИ» ночью 16 сентября произошел пожар. Там примерно в 3:24 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 9 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь только за 3 и 44 минуты. В результате пожара погибли 49-летний мужчина и 9-летний ребенок.

Также первый этаж выгорел, а второй - обрушился по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.