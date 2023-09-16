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Происшествия16 сентября 2023 9:00

На пожаре в жилом доме в Заокском районе погибли мужчина и ребенок

На месте происшествия работали 7 человек и 3 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
На пожаре в жилом доме в Заокском районе погибли мужчина и ребенок

На пожаре в жилом доме в Заокском районе погибли мужчина и ребенок

Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе в СНТ «МНИРТИ» ночью 16 сентября произошел пожар. Там примерно в 3:24 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 9 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь только за 3 и 44 минуты. В результате пожара погибли 49-летний мужчина и 9-летний ребенок.

Также первый этаж выгорел, а второй - обрушился по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.

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