Звуком взрыва в Тульской области оказался контролируемый подрыв взрывоопасного предмета Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На территории Тепло-огаревского района Тульской области утром 14 сентября обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщило министерство региональной безопасности.

Объект нашли работники местного предприятия. Выяснилось, что данный боеприпас был авиационной ракетой, которую потеряли еще 11 августа.

Сотрудники экстренных служб приняли решение провести мероприятие по ликвидации взрывоопасного предмета, а также эвакуировать граждан на безопасное расстояние.

Мероприятие по ликвидации авиационной ракеты специалисты провели успешно, а жители близлежащих населенных пунктов уже вернулись в свои дома. Угрозы для людей и объектов инфраструктуры нет.