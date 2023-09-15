В Туле на улице Гоголевской затопило дорогу из-за повреждения коммуникаций Фото: соцсети

Утром 15 сентября в Центральном округе Тулы затопило дорогу и тротуар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Гоголевской произошло повреждение водонесущих коммуникаций.

В данный момент на месте уже работают сотрудники АО «Тулгорводоконал». Ситуация находится на контроле городской администрации.

В связи с этим на улицах Ф. Энгельса, Л. Толстого, Первомайской и проспекте Ленина временно отключили водоснабжение. При необходимости для жителей организуют подвоз воды.