С 16 по 20 сентября в Туле отпразднуют День оружейника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

16 и 17 сентября на аэродроме Мясново пройдет открытый чемпионат и первенство России среди операторов беспилотных летательных аппаратов по дрон-рейсингу и фристайлу.

В спортивной программе празднования состоятся первенство по дзюдо среди мальчиков и девочек 2012-2015 годов рождения, личное первенство для школьников и студентов Тульской области по спортивному ориентированию «Засечный рубеж» и открытый чемпионат региона по спортивному метанию ножа «Защитники Тулы – помним, чтим, гордимся».

С 16 по 20 сентября в Тульском государственном музее оружия пройдут тематические пешеходные экскурсии и интеллектуальный блиц-турнир. Посетителям также продемонстрируют панорамный фильм, видеолекиции и мастер-классы. в дни празднования сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса со своими семьями смогут посетить музей бесплатно.

Основные мероприятия на День оружейника запланированы 19 сентября. В Музее оружия наградят отличившихся сотрудников и вручат заслуженные награды. В ремесленном дворе «Добродей» пройдет бесплатный кинопоказ и интеллектуальный фестиваль «Щит предков», а в Тульской областной научной библиотеке организуют книжные выставки.

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