15 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 14:00 - ул. Союзная, 1; ул. Революции, 2, 4, 5; ул. Советская, 17, 19, 23, 23-б, 23-в; пер. Денисовский, 4, 6;
с 9:00 до 15:00 - п. Хомяково: Хомяковское ш., 2 (СНТ "ТОЗ-6");
с 9:00 до 16:00 - ул. Кутузова, 229, 227-а, 160, 162;
с 9:00 до 17:00 - п. Скуратово: п. Восточный, 11-19, 37-55 (нечётн.), 12-20, 32-65 (чётн.), 1, 2, 3, 3/1, 4, 4-а, 6, 7, 11-а, 14-а, 15-а, 22, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 25, 25-а, 25-г, 25-в, 27, 27-а, 29-б, 32-а, 32-в, 34-а, 34-б, 36-а, 36/1, 48, 48-б, 50-а, 51-а, 52-б, 54-а, 55-а, 56-а, 56-в, 57-а, 58-а, 60-а, 61-а, 61-б, 62-а; ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а; ул. Мопра 16, 18, 20, 23, 23-а; ул. Шишкина 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.); ул. Томпа 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б; ул. Тульская, 12-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 84/1; ул. Орловская, 8, 9, 9/2; ул. Серебровская, 89; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 25;
с 9:30 до 14:00 - Красноармейский пр-т, 9, 11, 11-г; ул. Лейтейзена, 3; ул. М. Жукова, 14-г, 12-а;
с 10:00 до 17:00 - п. Скуратово: ул. Скуратовская, 89-в; ул. Киреевская, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95; п. Октябрьский, 12-21, 11-а, 19-б; СНТ "УВД-3"; СНТ "Лотос"; СНТ "Волна";
с 10:30 до 14:30 - ул. Вильямса, 36, 38, 26-а, 26, 28-а; ул. Майская, 2.