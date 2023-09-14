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Спорт14 сентября 2023 6:53

Защитник Ботака-Иобома перешел в тульский «Арсенал»

Футболист является воспитанником московского «Локомотива»
Михаил КОРЕНЮГИН
Защитник Ботака-Иобома перешел в тульский «Арсенал»

Защитник Ботака-Иобома перешел в тульский «Арсенал»

Фото: материалы пресс-служб

Футболист Ботака-Иобома пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний защитник является воспитанником московского «Локомотива». Он выступал за грузинский «Самгурали», «Луч» (Владивосток) и «Велес» (Московская область). В 2021 году Ботака-Иобома перешел «Уфу», за которую провел 55 матчей, 13 из них — в РПЛ.

В составе оружейников защитник будет выступать под №3. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 300 000 евро.

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