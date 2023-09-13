14 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 79, 81, 81-а, 81-б; ул. М. Тореза, 16-а, 18-а;
с 9:00 до 17:00 - ул. Союзная 2-6 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 4-б, 5-а; Денисовский пер., 10, 10-б, 12; ул. Советская, 13, 17-б, 23, 15, 17; п. Горелки: 6-й-Горельский пр-зд, 12-22 (чётн.); пр-зд Грачевский, 19; 7-й Горельский пр-зд, 63; ул. Серебровская, 24, 26, 26-а, 26-б, 28, 41-а, 41-б; ул. Московская, 21; ул. Болдина, 86; Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а; ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а; ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31; ул. Профсоюзная, 22; 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а; 8-й пр-зд, 73; 6-й пр-зд, 45-65 (нечётн.), 50-70 (чётн.); 72, 74;
с 9:30 до 13:00 - Красноармейский пр-т, 2, 4; ул. Советская, 8, 2 (Аптека); ул. Сойфера, 1, 4.