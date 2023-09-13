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Общество13 сентября 2023 13:40

С 14 сентября по 14 октября в Туле по ряду улиц ограничат остановку и стоянку транспорта

Запрет коснется улиц Ползунова, Ленина, Гоголевской, Сойфера, а также Центрального переулка
Михаил КОРЕНЮГИН
С 14 сентября по 14 октября в Туле по ряду улиц ограничат остановку и стоянку транспорта

С 14 сентября по 14 октября в Туле по ряду улиц ограничат остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле по ряду улиц ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением ремонтных работа дорожного покрытия, в целях обеспечения безопасности движения запретят будет действовать с 14 сентября по 14 октября на улицах Ползунова, Ленина, Гоголевской, Сойфера, а также в Центральном переулке.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

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