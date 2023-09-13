Новый эксперт здоровья

Первым ГК «Эксперт» открыла в Туле МРТ-Центр в 2007 году, а в 2017 году он расширился до многофункционального КДЦ, площадью более 1600 кв.м. За все время работы было обслужено порядка 90 000 пациентов.

Расширение региональной сети клиник — одно из важнейших направлений развития компании. К реализации проекта нового подразделения в Туле приступили в 2021 году. Новый корпус позволит повысить качество и скорость обслуживания пациентов, предоставляя услуги, которые ничем не уступают по своему составу столичным клиникам. Здание построено с соблюдением всех норм и полностью комфортно для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Клиника оборудована пандусом, есть вместительная парковка, а между этажами можно удобно перемещаться с помощью лифта.

Новое подразделение занимает два этажа, площадью 980 кв.м и ежегодно сможет принимать более 10 000 пациентов, что позволит повысить качество и скорость обслуживания.

В числе почетных гостей на мероприятии присутствовала Глава города Тулы Ольга Слюсарева. Мэр поздравила коллектив медицинского учреждения с расширением: «Сегодня значимое событие для нашего города - открытие нового корпуса клиники, которая за столько лет работы уже успела заслужить колоссальное доверие у туляков и множество положительных отзывов! Я вас поздравляю!»

После слов мэра к гостям обратился Генеральный директор ГК «Эксперт» Владислав Шерстобоев:

- В нашей группе компаний 51 диагностический центр, 16 клиник и 3 госпиталя. Тула заработала одна из самых первых. Я искренне горжусь, что мы сейчас расширили возможности именно тульской клиники. У нас работает порядка 4500 человек, из которых 2500 - медицинский персонал. Для сотрудника надежное место работы, стабильная компания - всегда важно. А когда есть поддержка местной власти, мы можем вместе сделать еще очень много для людей и для их здоровья».

Новый эксперт здоровья

Новая Клиника оборудована цифровым магнитно-резонансным томографом Philips Achieva1,5 T (1,5 Тесла), который позволит производить полный спектр клинических исследований, с четким качеством снимков; системой ультразвуковой диагностики Philips Affiniti 70; компьютерным томографом Philips BrillianceCT 64 среза. На постоянной основе в клинике будут работать рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, невролог, травматолог, терапевт, нейрохирург. В режиме «одного дня» можно пройти консультацию у специалиста, необходимые исследования и сдать лабораторные анализы. Услуги будут оказываться на платной основе и по полису ДМС.

Сердцем второго корпуса стал центр лечения боли, в котором будет работать высококвалифицированная команда специалистов на современном диагностическом оборудовании экспертного класса. Это позволит сопровождать пациента от первичной диагностики до избавления от болевого синдрома и разработки программы реабилитации. Наличие высокотехнологичной операционной, стационара, новой аппаратуры слежения позволяет выполнять большой объем хирургических операций в стационаре «одного дня» по технологии «fast track» - это ускоренная методика восстановления после вмешательств. Наличие первого в регионе Кабинета лечения головной боли позволяет курировать пациентов с самыми сложными хроническими болевыми синдромами, используя современные методы лечения: терапию моноклональными антителами, ботулинотерапию.

- Мы начинаем новую главу нашей большой книги развития. Мы - первый центр в большой семье Группы компаний “Эксперт”, с Тулы началось развитие, мы пережили много изменений и трансформаций. Из центра МРТ выросли сначала в большой клинико-диагностический центр, а теперь еще расширились и открыли второй корпус!», — отметила исполнительный директор Клиники «Эксперт» в Туле Илиана Марина.

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