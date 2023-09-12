Народные игры в центре внимания

Праздник удался на славу!

Мероприятие прошло в рамках XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

В этом году свои площадки на празднике представили азербайджанская, армянская, дагестанская, еврейская, казачья, русская, таджикская и тайская культуры. Девиз фестиваля – «Путешествуем, играя!» И действительно, на площадках «Добродея» в этот день можно было ощутить себя путешественником в мире игр национальных культур. Таджикская диаспора предлагала всем сыграть в санчиль: разноцветные камушки подбрасывают и ловят внешней стороной ладони, чтобы они зафиксировались определенной гранью - чем-то напоминает игру в кости: здесь тоже нужна сноровка. Дети осваивали это состязание с удовольствием.

Сухроб Термизов, старший преподаватель русского языка Международной полицейской академии.

- Сегодня для нас двойной праздник – День города Тулы и Тульской области, и на моей исторической родине, в Таджикистане, отмечается День независимости, - говорит Сухроб Термизов, старший преподаватель русского языка Международной полицейской академии г. Тулы. - Рад, что нас пригласили сюда, мы всегда с удовольствием участвуем в таких мероприятиях. Так мы показываем свою культуру, традиции, обычаи, наши танцы и песни. Я преподаю русский язык для своих земляков, чтобы они могли лучше адаптироваться на гостеприимной Тульской земле, вожу их на экскурсии в Ясную Поляну, рассказываю о жизни и творчестве Льва Толстого – и на таджикском, и на русском языках. Знать историю и культуру всех народностей важно каждому цивилизованному человеку.

«Катись яблочко по тарелочке»

По другую сторону от локации таджикской диаспоры наблюдаем любопытную «конструкцию»: забор из веников, который венчает штырь с сапогом на вершине. Секрет сооружения раскрывает Надежда Абрамова, руководитель народного театра-студии «Надежда поколений» г. Тулы:

- Сегодня мы здесь представляем игры русского народа. Ими увлекались в деревнях не только мальчишки и девчонки, но и взрослые. С давних времен крестьяне вешали сушить обувь на забор, а ребятишки яблоками, остатками огурцов и фруктов, сбивали ее. Это баловство тренирует ловкость и меткость. Следующая тема – развитие координации движения. Помните, в русских сказках есть выражение: «Катись яблочко по тарелочке»? И у нас сегодня представлены импровизированные тарелочки с яблоками, которые нужно прокатить несколько раз. Это старинная русская традиция, девочкам ее прививали для развития мелкой моторики рук и кисти, чтобы было удобней прясть, вязать и т. д. Все русские игры направлены не только на развлечение, но и на развитие человека. И, конечно же, у нас здесь будут русские хороводы, которые объединяют людей: это прощение друг друга, протягивание руки ближнему, символ помощи. Мы с гостями разучим как минимум три вида хоровода: «капустка», «плетень», «иголочка с ниточкой». Именно они были традиционно представлены на всех русских старинных праздниках. Танцы – важная составляющая культуры любой народности. Каждый человек должен знать свои корни. У нас город многонациональный, мы должны хорошо понимать друг друга. При этом не только с уважением относиться к другим культурам, но и рассказывать о своей, русской культуре. В каждой нашей сказке, в каждом танце, игре заложен смысл, который учит, развивает, направляет.

Перед участниками выступили детские творческие коллективы.

Для крепкой дружбы

Армянская диаспора предложила гостям игру «Семь камней» (Еот кар). Это состязание ближе к силовому единоборству: одна команда должна собирать камни, а другая должна этому помешать. Правила таковы: в центре площадки чертят круг, в кругу складывают башню из семи камней. На расстоянии 3-5 м отмечают линию, за которой собираются члены первой команды. Начинающий игру и остальные участники его команды поочередно стараются разрушить башню с помощью мяча. Вторая команда расходится по площадке, назначив сторожа у камней. Если первым удастся разрушить башню, сторож обязан тут же поймать мяч и бросить игрокам из своей команды, чтобы они, передавая мяч друг другу, запятнали мячом убегающих игроков. Последние, добежав до камней, быстро складывают их друг на друга. Выстроив башню, команда выигрывает.

Люсинэ из армянского танцевального ансамбля «Аракс».

- Не только литература, музыка и танцы, но и игры укрепляют дружбу народов, общее единство. Фестиваль каждый год радует, здесь интересно проводить время, общаться, - говорит Люсинэ из армянского танцевального ансамбля «Аракс».

Елена Арбекова, директор Объединения центров развития культуры Тульской области.

- Это мероприятие - составная часть масштабного фестиваля «Страна в миниатюре», - рассказывает Елена Арбекова, директор Объединения центров развития культуры Тульской области. - Когда играют различные народы, это способствует сохранению аутентичности каждой народности. Единству многонационального народа в Тульской области уделяется большое внимание. Наше учреждение постоянно проводит встречи, круглые столы, праздники и фестивали, популяризирующие многообразие культурных традиций народов. И этот форум не исключение.

«Добрая традиция»

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Наступает торжественное открытие. Участников и гостей праздника приветствует министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

- Стало доброй традицией проводить в День Тульской области фестиваль национальных игр. В нашем регионе проживает более 100 национальностей, каждая из которых обладает уникальной культурой и обычаями. И у нас в Тульской области дружественная, целостная, гармоничная национальная среда. На мой взгляд, это заслуга Объединения центров развития культуры. Это уникальная традиция, которая способствует в том числе стабильности нашего общества. Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин и правительство региона уделяют большое внимание укреплению межнационального единства. Вместе мы формируем нашу единую, общую, нашу национальную, прежде всего культурную, среду.

Татьяна Рыбкина вручила представителям диаспор благодарности за сотрудничество, творческий подход и активное участие в фестивале. А праздник продолжился выступлением творческих коллективов. На главной сцене для гостей фестиваля песни и танцы разных народов мира исполнили детский творческий коллектив казачьей песни и пляски «Казачок», народный фольклорный ансамбль «Дежа», ансамбли армянских народных танцев «Аракс» и «Хаястан», народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори», а также солисты Самира Термизова, Наталья Жиганова, Екатерина Ситникова, Хирави Мох Нурулла, Давлат Кабирзода, Роман Хайыдов.

«Вклад в духовную копилку»

Сотник тульского городского казачьего общества, художественный руководитель детского коллектива казачьей песни и пляски Наталья Илюхина.

- Ценность фестиваля в том, что он проходит уже много лет, в нем участвуют представители различных диаспор – это важно для сохранения традиций и истории национальной палитры нашей огромной страны, - считает сотник тульского городского казачьего общества, художественный руководитель детского коллектива казачьей песни и пляски Наталья Илюхина.

Евгений Крылов

Евгений Крылов приехал с супругой и детьми из Москвы:

- Мы уже несколько дней гостим в Тульском крае. Сегодня замечательный и объединяющий праздник! Стараемся прививать детям знания о культуре народов нашей страны, часто путешествуем по российской глубинке. А этот фестиваль – еще один вклад в духовную копилку подрастающего поколения.

Тулячка Лариса Щеголева, воспитатель детского сада.

Тулячка Лариса Щеголева, воспитатель детского сада:

- Первый раз на таком фестивале, и эмоции буквально захлестывают позитивом - настолько здесь интересно! Такие мероприятия бесценны для развития детей и их родителей: понимать и изучать культуру народов России – просто незаменимо для личностного роста.

На празднике было так весело и задорно, что уходить не хотелось! Гости и участники превратились в большую дружную семью. Фестиваль стал достойной частью программы Дня города, который туляки отмечали в эти выходные.