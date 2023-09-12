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Общество12 сентября 2023 14:16

«В Тульскую область за впечатлениями»

В нашем регионе активно развивается внутренний туризм: создаются уникальные общественные территории и креативные пространства, новые музеи и объекты показа. Большинство из них появились благодаря личному участию и при поддержке губернатора Тульской област
Михаил КОПАНИЦА
Инновационный центр "Арт-резиденция 4338" в Одоеве.

Инновационный центр "Арт-резиденция 4338" в Одоеве.

7 сентября мы стали участниками большого пресс-тура «В Тульскую область – за впечатлениями», который организаторы приурочили к празднованию Дня Тульской области. Спецпроект с таким названием создала Ассоциация «Совет муниципальных образований» региона.

Первая точка пресс-тура – Щекино. Центральная площадь города и часть местного парка преображаются по проекту «Химия с природой».

Александр Гамбург, глава администрации Щекинского района

Александр Гамбург, глава администрации Щекинского района

- Наша задача - привлечь в город поток гостей из Ясной Поляны: чтобы туристы, приезжая в федеральный музей, заехали бы и в Щекино. Разработанная концепция благоустройства площади отражает шахтерское прошлое, плавно переходящее в химическое настоящее, - говорит Александр Гамбург, глава администрации Щекинского района. - Также реализован проект в части нашего парка. Там установлена детская площадка «Космос». В Щекино родился и жил Герой России, космонавт Сергей Залетин, поэтому такая тематика выбрана для детской площадки.

Площадка с луноходами и космическими кораблями будет интересна и для местных жителей, и для гостей. Любители спорта могут поиграть в парке в настольный теннис, позаниматься на турниках, есть памп-трек – локация, действительно, интересная!

Концепция благоустройства общественных пространств в Щекино разработана в 2021 году и уже частично реализована. На II этапе тематика сохранится - история и память о героях-щекинцах. В парке установят световую инсталляцию, летнюю эстраду со зрительскими местами и навесами, читальную зону, городские качели, пункт проката, игровой комплекс.

Далее отправляемся в Крапивну – ныне поселок, а ранее уездный городок, сохранивший архитектуру 18-го века. Но, как говорится, не зодчеством единым: заинтересовать гостей может Музей земства и градостроительной истории - первое и пока единственное в России культурное учреждение, посвященное этой тематике. Экспозиция рассказывает об опыте местного самоуправления в Крапивенском уезде после проведения земской реформы в 1864 году. Музей находится в здании, где в XIX веке располагались присутственные места Крапивенского уезда, полицейское управление и казначейство. Здесь неоднократно бывал Лев Толстой.

Ольга Веневцева, заведующая Крапивенским филиалом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Ольга Веневцева, заведующая Крапивенским филиалом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

- Концепция и дизайн-проект музея земства и градостроительной истории разработаны на средства гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Музей формировался как музей-лекторий: его можно посетить самостоятельно, без экскурсий, долго ходить, открывая потайные истории и новые смыслы. Открыл какой-то ящичек, заглянул в интерактивное окошко, прочитал, полистал и самостоятельно изучил то, что интересно. Мы постарались сравнить прошлое и настоящее. Что-то стало лучше, что-то осталось прежним - как неудивительно, но многие вещи на протяжении веков практически не изменились - а чему-то из прошлого даже стоит поучиться, - отметила Ольга Веневцева, заведующая Крапивенским филиалом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Скоро в Крапивне откроется первая гостиница. Туристы разместятся в номерах бывшего купеческого дома Афанасьева, над экспозициями музея современного русского искусства. Гостям Крапивны есть, что посмотреть!

Чекалин. Парк под открытым небом "Сборная гора".

Чекалин. Парк под открытым небом "Сборная гора".

Третья остановка – Одоев. Здесь творческих личностей ждет культурно-инновационный центр «Арт-резиденция 4338», открывшийся в июне 2023 года в здании отреставрированной по поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках 500-летия Тульского кремля Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Название центра связано с сюжетом романа В.Ф. Одоевского «4338. Петербургские письма». Новое арт-пространство объединяет разные творческие направления.

Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин.

Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин.

- Здание насыщено локациями: школа искусств, место для проведения открытых уроков, мастер-классов, пленэров. Здесь юноши и девушки, которые живут в Одоеве или приезжают в гости, могут собираться, общаться, играть в настольные игры, репетировать… Это моменты, интересные нашей молодежи, - отметил глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин.

Юлия Тюрина, жительница Одоева.

Юлия Тюрина, жительница Одоева.

- Это место вдохновляет! – не скрывает эмоций Юлия Тюрина, жительница Одоева. - Можно с пользой провести время, реализовать себя: я играю здесь на музыкальных инструментах. Положительные эмоции добавляет и общение с работниками культуры – приятно и интересно получать новые знания!

Одна из визитных карточек Одоевского района и важный культурный объект для региона – музей-усадьба генерала А. Я. Мирковича. Работы по реставрации усадьбы по инициативе губернатора были включены в федеральный план по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля. Так музей-усадьба получила второе рождение… Мирковичи служили в лейб-гвардии, сопровождали императоров в походах, а усадьба, построенная в 19-веке, находилась во владении семьи до революции 1917 года. После в главном доме расположилась школа для крестьянской молодежи, затем Дом отдыха Союза писателей: здесь гостили Борис Пастернак и Александр Серафимович.

В войну в бальной зале усадьбы немцы разместили лошадей, отчего погиб уникальный паркетный пол. В оккупацию погибла и уникальная библиотека генерала. После войны в усадьбе был детдом, в 90-х она пришла в окончательный упадок… Сегодня усадьба радует глаз экспозицией: каждый зал пропитан духом XIX века.

В Белеве, следующей точке пресс-тура, мы перешли к кулинарной теме. В этом городе гости региона, которые хотят узнать о тульских брендах, могут посетить производство белевской пастилы, увидеть, как ее изготавливают.

Ангелина Собачкина, главный технолог производства.

Ангелина Собачкина, главный технолог производства.

- Мы производим большое количество сладостей, - рассказывает Ангелина Собачкина, главный технолог производства. - Самая популярная, конечно, белевская пастила. К нам приезжают гости со всей России. Мы проводим экскурсии и для школьников, рады видеть всех!

Скоро в Белеве появится новое общественное пространство: завершается воплощение проекта «ПРОпаркЪ». Он предполагает разделение парковой зоны на детскую, активную, прогулочную и секцию для проведения праздников. Для любителей спорта оборудован памп-трек, воркаут и зеленые поляны - для подвижных игр и йоги. Проект благоустройства предусматривает всесезонное использование пространств, наличие доступной среды для маломобильных жителей. При его подготовке учтена историческая и культурная идентичность города.

Валерий Киселев, старший прораб подрядной организации.

Валерий Киселев, старший прораб подрядной организации.

- Благоустройство почти завершено – осталось выполнить менее 10% работ. Озеленение выполнено на 80%. Все основные задачи выполнены. Сдать объект планируем в этом месяце, - сообщил Валерий Киселев, старший прораб подрядной организации.

Завершается наше путешествие в Чекалине. Это самый маленький город России – всего 896 жителей. Это настоящая находка для путешественника. В Чекалине активно реализуется проект комплексного развития. В городе есть два областных музея и парк под открытым небом «Соборная гора». Последний объект – туристическая жемчужина: арт-парк расположен на высоком берегу Оки, отсюда открываются неповторимые виды!

Все постройки на территории, включая мостик и лавки, из дерева, что напоминает о временах, когда эта местность была заставлена деревянными кольями и являлась Большой Засечной чертой. На территории воссоздана Лихвинская крепость, которая спасала жителей от иноземцев. В арт-парке обустроена спортивная и детская площадки.

Геннадий Сорокин, глава администрации Суворовского района.

Геннадий Сорокин, глава администрации Суворовского района.

- За минувший год только музеи Чекалина посетили 14 тысяч гостей. А для нас это место силы, красоты, истории и нашей гордости. Грех жить в стране и не побывать в таком славном городе, как Чекалин! – говорит Геннадий Сорокин, глава администрации Суворовского района.

После такой насыщенной поездки убеждаешься: сфера туризма в нашем регионе активно развивается - гостям в Тульской области рады и готовы обеспечить достойный прием!

Воплощение проекта "ПРОпаркЪ" в Белеве.

Воплощение проекта "ПРОпаркЪ" в Белеве.

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