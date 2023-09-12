Инновационный центр "Арт-резиденция 4338" в Одоеве.

7 сентября мы стали участниками большого пресс-тура «В Тульскую область – за впечатлениями», который организаторы приурочили к празднованию Дня Тульской области. Спецпроект с таким названием создала Ассоциация «Совет муниципальных образований» региона.

Первая точка пресс-тура – Щекино. Центральная площадь города и часть местного парка преображаются по проекту «Химия с природой».

Александр Гамбург, глава администрации Щекинского района

- Наша задача - привлечь в город поток гостей из Ясной Поляны: чтобы туристы, приезжая в федеральный музей, заехали бы и в Щекино. Разработанная концепция благоустройства площади отражает шахтерское прошлое, плавно переходящее в химическое настоящее, - говорит Александр Гамбург, глава администрации Щекинского района. - Также реализован проект в части нашего парка. Там установлена детская площадка «Космос». В Щекино родился и жил Герой России, космонавт Сергей Залетин, поэтому такая тематика выбрана для детской площадки.

Площадка с луноходами и космическими кораблями будет интересна и для местных жителей, и для гостей. Любители спорта могут поиграть в парке в настольный теннис, позаниматься на турниках, есть памп-трек – локация, действительно, интересная!

Концепция благоустройства общественных пространств в Щекино разработана в 2021 году и уже частично реализована. На II этапе тематика сохранится - история и память о героях-щекинцах. В парке установят световую инсталляцию, летнюю эстраду со зрительскими местами и навесами, читальную зону, городские качели, пункт проката, игровой комплекс.

Далее отправляемся в Крапивну – ныне поселок, а ранее уездный городок, сохранивший архитектуру 18-го века. Но, как говорится, не зодчеством единым: заинтересовать гостей может Музей земства и градостроительной истории - первое и пока единственное в России культурное учреждение, посвященное этой тематике. Экспозиция рассказывает об опыте местного самоуправления в Крапивенском уезде после проведения земской реформы в 1864 году. Музей находится в здании, где в XIX веке располагались присутственные места Крапивенского уезда, полицейское управление и казначейство. Здесь неоднократно бывал Лев Толстой.

Ольга Веневцева, заведующая Крапивенским филиалом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

- Концепция и дизайн-проект музея земства и градостроительной истории разработаны на средства гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Музей формировался как музей-лекторий: его можно посетить самостоятельно, без экскурсий, долго ходить, открывая потайные истории и новые смыслы. Открыл какой-то ящичек, заглянул в интерактивное окошко, прочитал, полистал и самостоятельно изучил то, что интересно. Мы постарались сравнить прошлое и настоящее. Что-то стало лучше, что-то осталось прежним - как неудивительно, но многие вещи на протяжении веков практически не изменились - а чему-то из прошлого даже стоит поучиться, - отметила Ольга Веневцева, заведующая Крапивенским филиалом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Скоро в Крапивне откроется первая гостиница. Туристы разместятся в номерах бывшего купеческого дома Афанасьева, над экспозициями музея современного русского искусства. Гостям Крапивны есть, что посмотреть!

Чекалин. Парк под открытым небом "Сборная гора".

Третья остановка – Одоев. Здесь творческих личностей ждет культурно-инновационный центр «Арт-резиденция 4338», открывшийся в июне 2023 года в здании отреставрированной по поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках 500-летия Тульского кремля Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Название центра связано с сюжетом романа В.Ф. Одоевского «4338. Петербургские письма». Новое арт-пространство объединяет разные творческие направления.

Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин.

- Здание насыщено локациями: школа искусств, место для проведения открытых уроков, мастер-классов, пленэров. Здесь юноши и девушки, которые живут в Одоеве или приезжают в гости, могут собираться, общаться, играть в настольные игры, репетировать… Это моменты, интересные нашей молодежи, - отметил глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин.

Юлия Тюрина, жительница Одоева.

- Это место вдохновляет! – не скрывает эмоций Юлия Тюрина, жительница Одоева. - Можно с пользой провести время, реализовать себя: я играю здесь на музыкальных инструментах. Положительные эмоции добавляет и общение с работниками культуры – приятно и интересно получать новые знания!

Одна из визитных карточек Одоевского района и важный культурный объект для региона – музей-усадьба генерала А. Я. Мирковича. Работы по реставрации усадьбы по инициативе губернатора были включены в федеральный план по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля. Так музей-усадьба получила второе рождение… Мирковичи служили в лейб-гвардии, сопровождали императоров в походах, а усадьба, построенная в 19-веке, находилась во владении семьи до революции 1917 года. После в главном доме расположилась школа для крестьянской молодежи, затем Дом отдыха Союза писателей: здесь гостили Борис Пастернак и Александр Серафимович.

В войну в бальной зале усадьбы немцы разместили лошадей, отчего погиб уникальный паркетный пол. В оккупацию погибла и уникальная библиотека генерала. После войны в усадьбе был детдом, в 90-х она пришла в окончательный упадок… Сегодня усадьба радует глаз экспозицией: каждый зал пропитан духом XIX века.

В Белеве, следующей точке пресс-тура, мы перешли к кулинарной теме. В этом городе гости региона, которые хотят узнать о тульских брендах, могут посетить производство белевской пастилы, увидеть, как ее изготавливают.

Ангелина Собачкина, главный технолог производства.

- Мы производим большое количество сладостей, - рассказывает Ангелина Собачкина, главный технолог производства. - Самая популярная, конечно, белевская пастила. К нам приезжают гости со всей России. Мы проводим экскурсии и для школьников, рады видеть всех!

Скоро в Белеве появится новое общественное пространство: завершается воплощение проекта «ПРОпаркЪ». Он предполагает разделение парковой зоны на детскую, активную, прогулочную и секцию для проведения праздников. Для любителей спорта оборудован памп-трек, воркаут и зеленые поляны - для подвижных игр и йоги. Проект благоустройства предусматривает всесезонное использование пространств, наличие доступной среды для маломобильных жителей. При его подготовке учтена историческая и культурная идентичность города.

Валерий Киселев, старший прораб подрядной организации.

- Благоустройство почти завершено – осталось выполнить менее 10% работ. Озеленение выполнено на 80%. Все основные задачи выполнены. Сдать объект планируем в этом месяце, - сообщил Валерий Киселев, старший прораб подрядной организации.

Завершается наше путешествие в Чекалине. Это самый маленький город России – всего 896 жителей. Это настоящая находка для путешественника. В Чекалине активно реализуется проект комплексного развития. В городе есть два областных музея и парк под открытым небом «Соборная гора». Последний объект – туристическая жемчужина: арт-парк расположен на высоком берегу Оки, отсюда открываются неповторимые виды!

Все постройки на территории, включая мостик и лавки, из дерева, что напоминает о временах, когда эта местность была заставлена деревянными кольями и являлась Большой Засечной чертой. На территории воссоздана Лихвинская крепость, которая спасала жителей от иноземцев. В арт-парке обустроена спортивная и детская площадки.

Геннадий Сорокин, глава администрации Суворовского района.

- За минувший год только музеи Чекалина посетили 14 тысяч гостей. А для нас это место силы, красоты, истории и нашей гордости. Грех жить в стране и не побывать в таком славном городе, как Чекалин! – говорит Геннадий Сорокин, глава администрации Суворовского района.

После такой насыщенной поездки убеждаешься: сфера туризма в нашем регионе активно развивается - гостям в Тульской области рады и готовы обеспечить достойный прием!