Общая готовность области к отопительному сезону - 99%

В этом году на подготовку к предстоящей зиме выделено 1,5 миллиарда рублей

Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков, в этом году на подготовку к предстоящей зиме на 18% выделено больше средств, чем к предыдущему отопительному периоду. На необходимые мероприятия направлено более 1,5 млрд рублей, в том числе 463 млн рублей из регионального бюджета, и более 1 млрд рублей – из средств ресурсоснабжающих организаций в рамках инвестиционных программ и средств муниципальных образований. В настоящий момент 12 МО полностью подготовились к предстоящим холодам, а в остальных районах все работы будут завершены до 15 сентября.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков

В этом году построено пять котельных, три из них в рамках концессионных соглашений и две за счет средств из бюджета Тульской области и муниципальных образований. По поручению Алексея Дюмина, завершается строительство котельной в Киреевске, благодаря чему более 11 тысяч жителей будут обеспечены теплом в своих квартирах.

Один из важных компонентов подготовки к холодам – замена ветхих тепловых сетей. С 2016 по 2022 годы в Тульской области заменено более 850 км – это 45% от общей протяженности всех теплосетей в регионе. Олег Дючков сообщил о замене данного устаревшего сегмента в Ясногорске, Болохово и Кимовске. На данный момент заменено 103,1 км – это 93% от плана на 2023 год. Осталось обновить менее 10 км, эту задачу выполнят до 15 сентября.

Кроме этого, в 20-ти муниципальных образованиях ведутся изоляционные работы на дорожных сетях теплоснабжения. План этого года выполнен: заменено более 25 км. Наибольшая протяженность замены изоляционных сетей в Туле – более 10 км. Работы идут в соответствии с трехлетним планом.

По поручению губернатора региональным министерством ЖКХ до руководителей муниципалитетов доведен перечень количественных показателей материально-технических средств для формирования аварийного запаса. 24 района уже завершили его формирование, продолжается работа в Воловском и Киреевском районах.

Речь шла и о подготовке к зиме объектов электроэнергетики. На данный момент проведены ремонт трансформаторных подстанций, расчистка трасс, замена опор и линий электропередач, капремонт воздушных линий, подготовлены 439 резервных источников электроснабжения общей мощностью 27 МВТ.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ и ликвидации технологических нарушений отраслевые организации имеют аварийные бригады, укомплектованные техникой и материалами в полном объеме. Глава региона поставил задачу приобрести шесть спецмашин.

- На покупку этого оборудования из резервного фонда правительства выделено 77,5 млн рублей. Машины поступят до 30 октября и будут распределены между муниципалитетами, - сообщил Олег Дючков.

Обратить внимание

В свою очередь, начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко назвал основные риски при подготовке к отопительному сезону. По его словам, речь идет об отсутствии должной проверки дымвентканалов в домах с непосредственной формой управления:

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко

- В этих домах нет управляющей организации, и если жители сами не организовались, то некому заключить договор с организацией, которая проверит дымвентканалы. Мы рекомендуем жильцам назначить УК, уполномоченную проводить такие работы по обследованию.

Леонид Ивченко сообщил о готовности жилищного фонда к пуску тепла. Из 16 773 домов к отопительному сезону подготовлены 16 617 (99%). До 15 сентября остается на контроле подготовка ряда домов четырех УК и домов в Дубенском, Заокском, Киреевском и Ясногорском районах, где жители выбрали непосредственный способ управления.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что к старту отопительного сезона город готов на 99,6%. Оставшиеся работы по перекладке ветхих тепловых сетей и подготовке МКД завершат до 15 сентября, а пуск котельной поселка ВНИИКОП запланирован до 20 сентября.

Губернатор поручил социальному блоку правительства контролировать готовность к отопительному сезону и запуск тепла на объектах:

Губернатор Алексей Дюмин

- Напомню, что после принятия решения о начале отопительного сезона в учреждения социальной сферы тепло должно начать поступать через пять дней, а в жилые дома – через семь. Главам администраций нужно в течение недели завершить все работы по подготовке к зиме и обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Что касается многоквартирных домов, то паспорта их готовности должны быть представлены в ГЖИ до 15 сентября, - подвел итог Алексей Дюмин.