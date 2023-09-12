13 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138-а; ул. Плеханова, 136, 138, 140, 142, 157, 159, 201-а; пр-т Ленина, 53, 53-а; п. Горелки: 6-й-Горельский пр-зд, 12-22 (чётн.); пр-зд Грачевский, 19; 7-й Горельский пр-зд, 63; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; Мясново: 9-й пр-зд, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.); 10-й пр-зд, 21, 22, 39; ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а; 11-й пр-зд, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.), 12-а, 13-а, 17-а, 30-а, 32-а, 33-б, 35-а; 12-й пр-зд, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а; ул. Полюсная, 9, 11, 13; Мясново:ул. Кабакова, 40-44 (чётн.), 41; 6-й пр-зд, 21-41 (нечётн.), 28-46 (чётн.), 21-а, 23-а, 26-б, 28-б, 39-а, 42-а; ул. Воздухофлотская, 34; 7-й пр-зд, 17-39 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23-а, 35-а;
с 9:30 до 14:00 - пр-т Ленина, 43-а, 35, 33, 31-б, 31; ул. Тургеневская, 31-а, 38, 38-а; ул. Каминского, 21, 12, 9, 14-ж, 21.