643-ю годовщину Куликовской битвы отметят в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

16 сентября в Красном холме и Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом пройдет празднование 643-й годовщины Куликовской битвы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В этот день почтят память павших воинов всех времен. Посетители, пришедшие на Красный холм и в Музейный комплекс "Куликово поле", смогут участвовать в мастер-классах и интерактивных программах, посетить мастерские и купить сувениры. На Красном холме также выступят мастера из разных регионов, включая Смоленск, Кострому, Дзержинск, Тольятти, Углич, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тверь, Чувашию и др. На ярмарке на Красном холме будут представлены продуктовые сувениры из Тулы и других регионов России.

На этом празднике гостей также ждут удивительные представления от участников фестиваля, включая пеший турнир, конные выступления и парад-дефиле в исторических костюмах. Основной частью программы будет театрализованная реконструкция средневекового сражения на XXVII Международном военно-историческом фестивале "Поле Куликово", который начнется 14 сентября на берегу реки Дон в деревне Татинки.

Празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября в День воинской славы России. В храме Рождества Богородицы в селе Монастырщино состоится праздничная литургия, а на аллее Памяти и Единства пройдет военный церемониал.