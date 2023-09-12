Тульский «Арсенал» проиграл «Химкам» на домашнем поле Фото: материалы пресс-служб

11 сентября тульский «Арсенал» встретился с «Химками» на домашнем поле в рамках 9-го тура Первой лиги — 2023/2024. Гости встречи открыли счет уже на 27 минуте матча, а в концовке второго тайма они удвоили свое преимущество. Итог матча — 0:2.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Кокарев (вратарь), Нижегородов, Большаков, Коротков, Попов, Кайнов, Макаров, Ндука, Ткачёв (капитан), Хабибов, Окоронкво.

На данный момент туляки располагаются на 13 месте турнирной таблицы с 10 очками.

Следующий матч команда сыграет 17 сентября на домашнем поле с ярославским «Шинником».