12 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Галкина, 23-а, 17, 15; ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138-а, 140; ул. Плеханова, 157, 159, 201-а; пр-т Ленина, 51, 53; ул. Серебровская, 26, 26-а, 26-б; ул. Седова, 41, 41-а, 41-б; ул. Московская, 21; п. Косая гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.); ул. Л. Толстого, 25; ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17; п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9; ул. Кутузова, 41-а, 43, 43-а;
с 9:30 до 13:00 - ул. Советская, 57-б, 57, 55, 68, 88; ул. Менделеевская, 1; ул. Пирогова,1;
с 13:00 до 15:30 - ул. Советская, 55, 57, 59, 88; ул. Менделеевская, 1; ул. Пирогова, 1.