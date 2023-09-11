Самым теплым днем начавшейся недели в Тульской области станет среда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До среды, 13 сентября, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

Начиная со вторника, атмосферное давление станет неустойчивым. Температура воздуха с каждый день будет находится примерно на одном уровне, а порывы ветра усилятся до 8 м/с. В субботу в регионе пройдут сильные ливни с грозами.

Максимального тепла стоит ждать в среду — до +22 градусов. Такая температура пробудит всего один день, после чего упадет. Температура воздуха ночью опуститься до +7 градусов.

В понедельника, 18 сентября, будет +18 градуса. Ожидается малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.