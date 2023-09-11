Туляки завоевали множество медалей на чемпионате и первенстве России по велоспорту Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 10 сентября в Омске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на треке, в заключительный день которых спортсмены разыграли награды в мэдисоне-многодневной гонке.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, в рамках чемпионата России тулячки Мария Ростовцева и Мария Аверина завоевали золото, Гульназ Хатунцева и Наталья Фролова - серебро, а Мирослав Суятин и Николай Почерняев — бронзу. Также среди юниорок победу одержали Анна Изотова и Александра Юрченко.

Что касается Всероссийских соревнований по кейрин, то тульские велогонщики Александр Дубченко и Ксения Андреева заняли первое место, Максим Наумов и Серафима Гришина — третье место, а юниоры Игорь Гирилович и Екатерина Евланова завоевали золотые медали.

«Воля к победе, собранность и блестящая командная работа помогли вам завоевать золото. Жители тульского края гордятся вашими яркими достижениями», - поздравил туляков Губернатор Алексей Дюмин.