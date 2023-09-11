В Туле на железнодорожном переезде грузовой поезд насмерть сбил мужчину Фото: соцсети

В тульском Криволучье днем 10 сентября грузовой поезд насмерть сбил человека. Инцидент произошел примерно в 15:20 на 35 километре перегона «Криволучье — Присады». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 58-летний мужчина вышел на переезд перед приближающимся поездом. Потерпевший скончался на месте происшествия. Данную информацию подтвердили в отделе МВД России на станции «Тула».

Сейчас сотрудники спецслужб устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность погибшего.