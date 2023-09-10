День города в Туле завершился праздничным фейерверком Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в Туле отметили день города и области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Праздник начался на площади Ленина. Там с самого утра на велофестивале собрались любители спорта. В стартовом городке была организована развлекательная программа, в которую входила сборка велопазла, велотренажеры, брендирование шлемов и зона розыгрыша сувениров.

После в центре города прошел VII Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». В нем приняли участие 11 коллективов из Тулы, Калуги, Москвы, Липецка, Тамбова, Владимирской области, Ярославля, Республики Татарстан, Херсонской области.

В ремесленном дворе «Добродей» состоялся фестиваль национальных традиций. На празднике представили площадки азербайджанской, армянской, дагестанской, еврейской, казачьей, русской, таджикской и тайской культуры.

На улице Менделеевской состоялся фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика». Там присутствовали спортсмены уличной культуры, эксперты и общественные деятели из разных городов России, а для гостей и жителей города прошли соревнования, мастер-классы и показательные выступления по

На Крестовоздвиженской площади работала гастрозона участников программы «Сделано в Тульской области». Туляки смогли пройти мастер-классы по художественной росписи самоваров, розыгрыши, дегустации продукции региональных производителей.

На Казанской набережной состоялись интерактивно-развлекательные программы и мастер-классы, работали презентационные зоны и выставки. Вечером у стен Тульского кремля все желающие смогли посетить фестиваль JAZZPORT, где выступили популярные джазовые исполнители.

На Пролетарской набережной работал молодежный парк «Этно-код» с настольными играми, спортивными турнирами, показом мод, фотозонами и этномаркетом. Вечернюю концертную программу здесь представили молодежные коллективы и кавер-группы.

По поручению губернатора Алексея Дюмина для школьников Тульской области были организованы бесплатные кинопоказы. В муниципальных учреждениях культуры прошли праздничные концерты, выставки и ярмарки.

Празднование Дня города в Туле по традиции завершилось праздничным концертом. На главной сцене сегодня выступил заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, а также Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина.

Ровно в 22:00 для гостей праздника прогремел праздничный фейерверк, который запустили в самом центре Тулы.