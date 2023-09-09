13 сентября южная часть Тулы останется без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 сентября в южной части Тулы отключат водоснабжение. Об этом сообщает АО "Тулагорводоканал".

Связано это с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе. Так, с 8:00 до 18:00 пониженное давление холодной воды ожидается по следующим адресам:

- в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов;

- в квартале, ограниченном улицами: проспект Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе;

- в районе «Зеленстроя»;

- на Новомосковском шоссе;

- в микрорайоне «Петровский квартал»;

- в деревнях Гостеевка, Хопилово, Барыково, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово и Ямны;

- в поселках Косая гора, Мясново, Рассвет, Иншинский и Новый.

Также полностью подача холодной воды прекратиться в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.