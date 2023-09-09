Губернатор Алексей Дюмин поздравил граждан с Днем города Тулы и Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 9 сентября, Тула празднует свою 877-лтенюю годовщину со дня основания. Губернатор Алексей Дюмин поздравил всех жителей с этим праздником.

Глава региона отметил, что наш регион всегда был и остается надежной опорой страны. В нем родились оружейники, шахтеры, врачи, ученые, спортсмены и деятели культуры, а также другие специалисты различных профессий, чьи ратные и трудовые подвиги навсегда вписаны в историю России.

- Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции тульской земли. Прославляете родной край ответственным, добросовестным трудом и самоотверженной службой, вкладывая душу в выбранное дело. Благодаря вам Тульская область продолжает преображаться. Сохраняя богатейшее культурное наследие региона, мы вместе создаём новые современные общественные пространства, благоустраиваем парки и скверы, приводим в порядок памятники культуры. Делаем все, чтобы наши дети могли развивать свои таланты и добиваться успехов в самых разных направлениях, - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор выразил благодарность тулякам за активное участие в судьбе малой родины, за мастерство, самоотдачу и неравнодушие, а также Туле и Тульской области – развития и процветания.