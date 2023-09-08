«Лазаревские лавки» зовут перекусить

Приходите на дегустации в «Лазаревкие лавки» в сентябре - не пожалеете!

Столы будут накрывать в Алексине на ул. Ленина, 7, и Чехова, 17А. По первому адресу с полтретьего до полчетвертого, по второму - с четырех до пяти пополудни. В Ефремове зовут угощаться «Лазаревские лавки» на Менделеева, 10А, и Дружбы, 4А: первая с полтретьего до полчетвертого, вторая с четырех до пяти.

И в Туле: одна на Красноармейском, 11, с двух до трех, и еще одна на Перекопской, 2Г - с четырех до пяти часов.

Приходите на дегустации в «Лазаревкие лавки» в сентябре - не пожалеете!

Стоит зайти, чтобы попробовать полезные завтраки и перекусы - и школьникам, и их родителям. В сентябре приглашают дегустировать настоящие ветчину, «мясной хлеб», йогурты, кефир, творожную массу - а еще сладкий «Снежок», одну из фишек «Лазаревского». Этот кисломолочный напиток разработали в СССР еще в 60-е годы, а ПХ «Лазаревское» производит его из молока собственного стада - с соблюдением старых технологий и новых требований к качеству продукта.

Приходите на дегустации в «Лазаревкие лавки» в сентябре - не пожалеете!

Дегустационный ассортимент мог бы стать готовым набором для любимого чада, отправляемого в школу. Однако, производство «Лазаревского» не стоит на месте, и недавно в лавках появилась новая линейка фермерских натуральных полуфабрикатов. Технологи отдельно рекомендуют печеночные оладьи: сделанные из отборной свинины и свиной печени, они отлично впишутся и в диетический рацион благодаря своей низкой калорийности. О пользе же богатой витаминами и микроэлементами печенки напоминать не стоит. Срок годности - четыре дня: как и любой продукт «Лазаревского», оладьи полностью натуральны и консервантами не испорчены.

Или - фирменные колбаски для гриля. Разработанные специально для быстрого приготовления на огне. Хороший выбор к заканчивающемуся шашлычному сезону, когда погода неустойчива, но время на природе провести еще позволяет.

Приходите на дегустации в «Лазаревкие лавки» в сентябре - не пожалеете!

Помимо «Лазаревских лавок» все - а это больше сотни наименований - доступно на store.lazarevo.ru. Заказы доставляют непосредственно с производства: можно нести сразу же на кухню. Или на барбекю.

ООО ПХ "Лазаревское". Реклама.