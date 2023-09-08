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Происшествия8 сентября 2023 7:51

В ДТП в Ефремовском районе погибли водители двух автомобилей

На трассе произошло встречное столкновение автомобилей Toyota и Renault
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Ефремовском районе погибли водители двух автомобилей

В ДТП в Ефремовском районе погибли водители двух автомобилей

Фото: соцсети

В Ефремовском районе на 75-м километре автодороги «Лопатково-Ефремов» вечером 7 сентября произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, примерно в 21:30 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Renault, за рулем которого находился 38-летний мужчина. После первая легковушка съехала в кювет.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудникам областной Госавтоинспекции.

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