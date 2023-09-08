В Тульской области более 40 тысяч человек сделали прививку от гриппа Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Вакцинацию может сделать любой желающий в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сделать прививку без записи можно с 14:00 до 19:00 в ТЦ «Гостиный двор», с 11:00 до 19:00 в МФЦ «Мои документы», по выходным дням с 10:00 до 16:00 в передвижном пункте рядом с ТРЦ «Макси. Перед этим пациента осмотрит врач или фельдшер.

Привиться необходимо в осенний период, перед началом подъема заболеваемости, так как иммунитет формируется 2-4 недели после прививки. На данный момент в Тульской области привились более 40 тысяч человек.

В регион уже поступили первые дозы вакцины «Ультрикс квадри» для детей (63,5 тыс.) и вакцины «Совигрипп» для взрослых (216,2 тыс.). Для туляков с хроническими заболеваниями и беременных женщин будут использовать 21,8 тыс. доз вакцины «Ультрикс квадри».

Вакцинация школьников будет проходить в школьных медкабинетах образовательных учреждений, на дом к маломобильным жителям, предприятия и учреждения будут выезжать прививочные бригады.