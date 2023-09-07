8 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138-а; ул. Плеханова, 136, 138, 140, 142, 157, 159, 201-а; ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12; ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в;
с 9:30 до 14:00 - п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23 (нечётн.), 19-а; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 27-а, 28-а, 28-б; ул. Кудрявцевская, 52-86 (чётн.), 57-87 (нечётн.); ул. Вахрушева, 35; ул. Шевченко, 52-68 (чётн.), 41-65 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 1, 24-а; Плотина КМЗ.