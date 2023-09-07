Как отметят День города в Туле: собрали самые интересные мероприятия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 и 10 сентября в Туле пройдет День города. В этот праздник жителей и гостей города ожидает программа мероприятий, которые пройдут на многих общественных площадках.

Полная программа мероприятий в День знаний:

9 сентября

Площадь Ленина

- 9:00 – Праздник спорта;

- 10:00 – Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы»;

- 14:00 – Праздничный концерт учащихся детских школ искусств «Тулы – Земля моя!»;

- 16:00 – Всероссийский фестиваль духовы оркестров «Фанфары Тульского кремля»;

- 19:00 – Праздничный концерт, посвященный Дню города Тулы и Дню Тульской области;

- 21:00 – Выступление артистов российской и белорусской эстрады;

- 22:00 – Праздничный фейерверк;

Казанская набережная

- 11:00 - Интерактивно-развлекательные, презентационные площадки тульских общественных организаций, объединений, предприятий и учреждений;

- 12:00 - Торжественное открытие дня города Тулы и Дня Тульской области;

- 18.00 - Выступление молодых эстрадных артистов - участников телевизионных проектов;

- 19:00 - JAZZPORT фестиваль;

Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова

- 11:00 – Тульский автомоделист – 2023, анимационная программа, аквагрим для детей;

- 14:00 – Концертная программа «Тульская земля – Родина моя», выставка-ярмарка тульских мастеров, аэро-карнавал, шествие ростовых фигур из воздушных шаров;

- 15:00 – «Шоу восковые ручки», интерактивные спортивные игры, выступления духового и инструментального оркестра, конкурсы, игры, вокальные номера и розыгрыши призов;

- 16:00 – ДетскотеКа;

Комсомольский парк культуры и отдыха

- 15:00 – Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города, анимационная программа и аквагрим для детей;

Пролетарский парк культуры и отдыха

-15:00 - Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города, анимационная программа и аквагрим для детей;

Парк Патриот – Тула

- 15:00 – Концертная программа с участием кавер-группы «Те самые», фольклорного ансамбля «Журавушка» и вокальной группы «Дива»;

Крестовоздвиженская площадь

- 11:00 - Гастрономический фестиваль «Кремпевские посады», ярмарки «ВсёСвоё» и «Сделано в Тульской области», концертно-развлекательная программа;

Пролетарская набережная – молодежный парк

- 16:00 – Молодежный парк «ЭТНОКОД»;

- 22:00 – Праздничный фейерверк;

Улица Менделеевская

- 11:00 – Молодежный проект «Уличная классика»;

Деловой кварта «Ликерка Лофт» и сквер у памятника Л. Н. Толстого

- 16:00 - XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»;

Творческий индустриальный кластер «Октава»

- 12:00 – Фестиваль электронной музыки;

Ремесленный двор «Добродей»

- 12:00 – Областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!»;

Общественное пространство «Искра»

- 12:00 – Гастрономическая ярмарка, DJ фестиваль, художественный перфоманс;

Красноармейский проспект

- 12:00 – Бибиофест «Читай, Тула!»;

10 сентября

Площадь Ленина

- 8:00 – Полумарафон «Оружейная столица»;

Деловой кварта «Ликерка Лофт» и сквер у памятника Л. Н. Толстого

- 16:00 - XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».