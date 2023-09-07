Как отметят День города в Туле: собрали самые интересные мероприятия
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
9 и 10 сентября в Туле пройдет День города. В этот праздник жителей и гостей города ожидает программа мероприятий, которые пройдут на многих общественных площадках.
9 сентября
Площадь Ленина
- 9:00 – Праздник спорта;
- 10:00 – Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы»;
- 14:00 – Праздничный концерт учащихся детских школ искусств «Тулы – Земля моя!»;
- 16:00 – Всероссийский фестиваль духовы оркестров «Фанфары Тульского кремля»;
- 19:00 – Праздничный концерт, посвященный Дню города Тулы и Дню Тульской области;
- 21:00 – Выступление артистов российской и белорусской эстрады;
- 22:00 – Праздничный фейерверк;
Казанская набережная
- 11:00 - Интерактивно-развлекательные, презентационные площадки тульских общественных организаций, объединений, предприятий и учреждений;
- 12:00 - Торжественное открытие дня города Тулы и Дня Тульской области;
- 18.00 - Выступление молодых эстрадных артистов - участников телевизионных проектов;
- 19:00 - JAZZPORT фестиваль;
Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова
- 11:00 – Тульский автомоделист – 2023, анимационная программа, аквагрим для детей;
- 14:00 – Концертная программа «Тульская земля – Родина моя», выставка-ярмарка тульских мастеров, аэро-карнавал, шествие ростовых фигур из воздушных шаров;
- 15:00 – «Шоу восковые ручки», интерактивные спортивные игры, выступления духового и инструментального оркестра, конкурсы, игры, вокальные номера и розыгрыши призов;
- 16:00 – ДетскотеКа;
Комсомольский парк культуры и отдыха
- 15:00 – Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города, анимационная программа и аквагрим для детей;
Пролетарский парк культуры и отдыха
-15:00 - Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города, анимационная программа и аквагрим для детей;
Парк Патриот – Тула
- 15:00 – Концертная программа с участием кавер-группы «Те самые», фольклорного ансамбля «Журавушка» и вокальной группы «Дива»;
Крестовоздвиженская площадь
- 11:00 - Гастрономический фестиваль «Кремпевские посады», ярмарки «ВсёСвоё» и «Сделано в Тульской области», концертно-развлекательная программа;
Пролетарская набережная – молодежный парк
- 16:00 – Молодежный парк «ЭТНОКОД»;
- 22:00 – Праздничный фейерверк;
Улица Менделеевская
- 11:00 – Молодежный проект «Уличная классика»;
Деловой кварта «Ликерка Лофт» и сквер у памятника Л. Н. Толстого
- 16:00 - XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»;
Творческий индустриальный кластер «Октава»
- 12:00 – Фестиваль электронной музыки;
Ремесленный двор «Добродей»
- 12:00 – Областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!»;
Общественное пространство «Искра»
- 12:00 – Гастрономическая ярмарка, DJ фестиваль, художественный перфоманс;
Красноармейский проспект
- 12:00 – Бибиофест «Читай, Тула!»;
10 сентября
Площадь Ленина
- 8:00 – Полумарафон «Оружейная столица»;
Деловой кварта «Ликерка Лофт» и сквер у памятника Л. Н. Толстого
- 16:00 - XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».