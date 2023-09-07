С 8 по 10 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле временно ограничат движение всех видов транспорта. Связано это с проведением и торжественных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, остановку и стоянку транспорта запретят по следующим адресам:

- с 00:00 8 сентября до 13:00 10 сентября - на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;

- с 8:00 до 20:00 8 сентября - на участке от улицы Ф. Энгельса до проспекта Ленина:

- 9 сентября с 00:00 до 23:59 - на Пролетарской набережной, на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, на участке от дома №9 по улице Союзной до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади и на участке от улицы Советской до Благовещенского переулка;

- 9 сентября с 00:00 до 12:00 - от площади имени Ленина до площади Первомайской, от проспекта Ленина до улицы Фрунзе, от улицы Первомайской до Красноармейского проспекта, от улицы Фрунзе до улицы Советской и от Красноармейского проспекта до улицы Революции;

- 9 сентября с 00:00 до 17:00 - на участке от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

- 9 сентября с 8:00 до 23:00 - на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), на набережные реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

Также движение всех видов транспорта будет ограничено по следующим адресам:

- с 20:00 8 сентября до 13:00 10 сентября - на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;

- 9 сентября с 8:00 до 12:00 - от площади имени Ленина до площади Первомайской, от проспекта Ленина до улицы Фрунзе, от улицы Первомайской до Красноармейского проспекта, от улицы Фрунзе до улицы Советской и от Красноармейского проспекта до улицы Революции;

- 9 сентября с 15:00 до 17:00 - на участке от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

- 9 сентября с 21:30 до 23:30 – на участке от улицы Карла Маркса до Чулковского моста и путепровода, по Чулковскому мосту и путепроводу, на участке от улицы Дзержинского до Чулковсого моста и путепровода и на участке от Оружейного переулка до улицы Мосина.

Напомним, что 10 сентября в Туле по ряду улиц ограничат движение транспорта из-за полумарафона «Оружейная столица».