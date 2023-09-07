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Общество7 сентября 2023 7:44

9 и 10 сентября в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

Связано это с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню города
Михаил КОРЕНЮГИН
9 и 10 сентября в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

9 и 10 сентября в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 сентября с 9:00 до 22:00 и 10 сентября с 8:00 до 13:00 на Казанской и Пролетарской набережных, на площади Ленина, на Крестовоздвиженской площади, в Тульском кремле и на улице Менделеевской пройдут массовые мероприятия, посвященные Дню города Тулы и Дню Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 12:00 до 16:00 в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху).

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