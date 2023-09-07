Машина скорой помощи перевернулась на улице Фрунзе в Туле после столкновения с автомобилем Фото: соцсети

В Туле на улице Фрунзе вечером 6 сентября произошло ДТП. Там машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, автомобиль медицинской помощи осуществлял движение с включенными специальными сигналами, где на перекрестке водитель автомобиля Opel Astra завершал маневр на зеленый сигнал светофора и не предоставил ему преимущество в движении.

Как сообщили в пресс-служба тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.