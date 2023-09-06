7 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Болдина, 98-б; ул. Тургеневская, 67, 69, 50; ул. Жуковского, 43-а, 64-а; ул. Галкина, 23-а, 15, 19-б, 19, 21, 23-б, 23; ул. Октябрьская, 40; ул. М. Горького, 2-д; ул. Союзная 2-6 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 4-б, 5-а; Денисовский пер., 10, 10-б, 12; ул. Советская, 13, 17-б, 23, 15, 17; п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 22, 27; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21.